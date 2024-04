EUA se reuniram com autoridades da Venezuela para expressar preocupações sobre processo eleitoral

O governo do presidente Joe Biden tem prometido restabelecer as sanções petrolíferas que suspendeu em outubro, a menos que Maduro faça progressos no cumprimento de suas promessas para a eleição presidencial de 28 de julho.

Seu governo tem criado grandes obstáculos à participação da oposição, inclusive impedindo sua principal candidata, María Corina Machado, de concorrer contra Maduro.

"O objetivo foi expressar nossas preocupações sobre o processo eleitoral da Venezuela", disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional sobre a reunião.

Daniel Erikson, diretor da Casa Branca para assuntos do Hemisfério Ocidental, liderou a delegação dos EUA nas discussões, que foram realizadas na terça-feira na Cidade do México. A Bloomberg News foi a primeira a informar sobre a reunião.

O porta-voz do conselho se recusou a fornecer detalhes sobre as discussões, incluindo se os participantes falaram sobre as sanções contra a Venezuela, membro da OPEP, ou se algum progresso foi feito ou se as diferenças foram reduzidas.

O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.