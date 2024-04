Irlanda diz que está mais próxima de reconhecer Estado Palestino

Por Padraic Halpin

DUBLIN (Reuters) - A Irlanda está próxima de reconhecer formalmente o Estado Palestino e quer fazê-lo juntamente com a Espanha e outras nações que pensam da mesma forma, disse nesta sexta-feira o novo primeiro-ministro, Simon Harris, após se encontrar com seu colega espanhol.

Espanha e Irlanda, que há tempos advogam pelos direitos dos palestinos, anunciaram no mês passado, junto com Malta e Eslovênia, que trabalharão juntas para reconhecer o Estado palestino. Os esforços vêm em um momento no qual a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza continua aumentando o número de mortos do lado palestino, o que tem atraído mais pedidos de um cessar-fogo e uma paz duradoura na região.