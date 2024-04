JBS anuncia R$150 mi para duplicar capacidade de unidade de bovinos em MS

A cerimônia com o presidente marcou evento do primeiro embarque de carne bovina da fábrica de Campo Grande para a China, maior importador do produto do Brasil.

O país asiático foi responsável por importar cerca de metade da carne bovina exportada pelo Brasil no ano passado, o que indica o potencial do mercado chinês, considerando as recentes habilitações.

A unidade Campo Grande II da JBS foi uma das 38 habilitadas pelo governo chinês, em 12 de março passado.

Segundo o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, as habilitações são importantes para o agronegócio de carne bovina do Brasil e mostram a competitividade do país, maior exportador global do produto.

"Operamos em muitos países ao redor do mundo e nenhum deles é hoje tão atrativo quanto o Brasil para se investir no agronegócio", disse Tomazoni, em nota.

Segundo o executivo, as 38 novas habilitações para China "significam um passo gigantesco para o agronegócio brasileiro", além de geração de emprego e renda.