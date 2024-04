Maioria de professores dos EUA teme massacres em escola, mostra pesquisa

(Reuters) - Uma sólida maioria dos professores dos Estados Unidos vai ao trabalho todos os dias ansiosa com a possibilidade de que um massacre ocorra na escola, uma tendência que espelha o crescente número de incidentes desse tipo nos EUA, mostrou um estudo publicado nesta sexta-feira.

Uma pesquisa do Pew Research Center com cerca de 2.500 professores mostrou que mais da metade deles está pelo menos um pouco preocupada, e outros 18% estão extremamente ou muito preocupados com a possibilidade de um massacre em suas escolas.

O controle de armas e a segurança dos espaços de ensino se tornaram um dos principais problemas políticos e sociais dos Estados Unidos, onde o número de ataques a tiros em escolas deu um salto nos últimos anos.