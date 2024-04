Novo governo de Portugal supera obstáculos iniciais no Parlamento

No entanto, o Partido Socialista, maior grupo da oposição, absteve-se de ambas as votações, enquanto o partido de extrema-direita Chega votou contra.

Com apenas 80 assentos na legislatura de 230 lugares, a coalizão governista de Montenegro precisará do apoio dos 50 parlamentares do Chega ou dos 78 assentos socialistas para aprovar qualquer legislação, e um teste importante provavelmente será o projeto de lei orçamentário de 2025 no final do ano.

Apesar do voto do Chega contra as moções, seu líder André Ventura disse ao Parlamento que o governo "não criou nenhuma solução de estabilidade para o país", à medida que Montenegro continua rejeitando qualquer acordo de longo prazo pelo apoio do Chega.

(Por Sergio Goncalves e Andrei Khalip)