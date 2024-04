Órgão regulador da UE descarta ligação entre medicamentos para perda de peso e pensamentos suicidas

As ações da fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk subiram quase 2% depois que o órgão divulgou suas conclusões.

A constatação foi feita depois que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) estendeu, em dezembro, sua análise sobre a classe de medicamentos para perda de peso e diabetes conhecidos como agonistas do receptor GLP-1, para obter mais dados dos fabricantes de medicamentos e investigar melhor a questão.

A análise foi iniciada em julho, depois que o órgão regulador de saúde da Islândia sinalizou três casos de pacientes que pensaram em suicídio ou automutilação após usar os medicamentos da Novo. A análise se concentrou em medicamentos que contêm semaglutide ou liraglutide, ambos compostos que têm como alvo o GLP-1.

A liraglutide é o ingrediente ativo do Saxenda, tratamento da Novo para perda de peso, enquanto a semaglutide é o ingrediente ativo do Wegovy e do Ozempic, tratamento para diabetes mais vendido.

A EMA analisou os resultados de um grande estudo realizado nos Estados Unidos e não encontrou uma associação direta entre o uso de semaglutide e pensamentos suicidas.

Os resultados de outro estudo conduzido pela EMA também não confirmaram uma ligação entre os medicamentos GLP-1 e o risco de pensamentos suicidas. Ambos os estudos foram baseados em registros eletrônicos de saúde.