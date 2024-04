Tempo está se esgotando para Sudão devastado pela guerra, alerta OMS

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta sexta-feira que a crise no Sudão pode se agravar nos próximos meses, já que a distribuição de ajuda humanitária e suprimentos médicos continua restrita.

A guerra eclodiu no Sudão em 15 de abril de 2023, entre o Exército sudanês e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF), devastando a infraestrutura do país, provocando alertas de fome e deslocando milhões de pessoas dentro e fora do país.

Milhares de civis foram mortos, embora as estimativas do número de mortos sejam altamente incertas, e ambos os lados foram acusados de cometer crimes de guerra.