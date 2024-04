Tribunal da Argentina culpa Irã por ataque mortal a centro judaico em 1994

Por Lucila Sigal e Lucinda Elliott

BUENOS AIRES (Reuters) - Uma nova decisão do mais alto tribunal criminal da Argentina culpou o Irã pelo ataque fatal de 1994 contra o centro comunitário judaico AMIA em Buenos Aires, declarando-o um "crime contra a humanidade" em uma decisão que abre caminho para as vítimas buscarem justiça, de acordo com documentos judiciais divulgados na noite de quinta-feira.

Os juízes decidiram que o ataque a bomba contra a Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA) - o mais letal do gênero na história do país, que matou 85 pessoas e deixou centenas de feridos - foi realizado pelo grupo armado Hezbollah e respondeu "a um projeto político e estratégico" do Irã.