Acidente em teleférico mata uma pessoa e demanda grande esforço de resgate no sul da Turquia

Um vídeo divulgado pelo Ministério do Interior mostrou equipes de resgate amarradas a cordas de segurança subindo nas cabines.

Segundo informações no seu site do teleférico, o equipamento possui 36 cabines com capacidade para seis pessoas cada, e leva em média nove minutos para subir até as instalações de Tunektepe, local com vista panorâmica da cidade de Antalya.

A empresa do teleférico não foi encontrada para comentar.

(Reportagem de Ezgi Erkoyun e Ece Toksabay)