Irã lança ataque de drones contra Israel; chegada deve acontecer 'dentro de horas'

A agência de notícias estatal do Irã citou uma fonte dizendo que seus militares também lançaram uma primeira onda de mísseis balísticos contra Israel.

O Irã prometeu retaliação pelo que chamou de ataque israelense ao seu consulado em Damasco, em 1º de abril, que matou sete oficiais da Guarda, incluindo dois comandantes seniores, e disse que seu ataque foi uma punição por "crimes israelenses". Israel não confirmou nem negou a responsabilidade pelo ataque ao consulado.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que na sexta-feira alertou o Irã contra o ataque a Israel depois de dizer que tal cenário parecia iminente, prometeu apoiar Israel contra o Irã, disse a Casa Branca.

A guerra de Gaza entre Israel e o Hamas, agora no seu sétimo mês, aumentou as tensões na região, estendendo-se a frentes com o Líbano e a Síria e atraindo fogo de longo alcance contra alvos israelenses de lugares tão distantes como o Iêmen e o Iraque.

Esses confrontos ameaçam agora transformar-se num conflito direto e aberto que opõem o Irã e os seus aliados regionais a Israel e ao seu principal apoiante, os Estados Unidos.

Aviões de guerra dos EUA e do Reino Unido estiveram envolvidos no abate de alguns drones com destino a Israel na área da fronteira Iraque-Síria, informou o Canal 12.