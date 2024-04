Polícia prende quadrilha internacional por esquema de cannabis medicinal de US$686 mi

MADRI (Reuters) - Forças policiais lideradas pela Espanha prenderam uma gangue que supostamente fraudou 645 milhões de euros (686,41 milhões de dólares) de vítimas em 35 países, em um esquema envolvendo plantas de cannabis para uso medicinal.

A quadrilha montou um sistema de marketing e participou de feiras internacionais de cannabis para convencer as vítimas a investir no sistema, disse a Polícia Nacional Espanhola em comunicado, que liderou a operação com a ajuda da Europol e de forças policiais de cinco outros países.

Nove suspeitos, que não foram identificados, foram detidos no dia 11 de abril por suspeita de fraude na Espanha, Reino Unido, Alemanha, Letônia, Polônia, Itália e República Dominicana.