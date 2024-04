Supostos rebeldes islâmicos matam pelo menos 10 pessoas no leste do Congo

BENI, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO (Reuters) - Supostos rebeldes islâmicos mataram pelo menos 10 civis num ataque na sexta-feira perto da cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, disseram autoridades locais e uma fonte da ONU.

Os agressores dispararam contra pessoas que trabalhavam nos campos na comuna de Mulekera, nos arredores de Beni, disse o prefeito de Mulekera, Ngongo Mayanga, neste sábado.

Sete corpos foram recolhidos até agora, incluindo os de três mulheres, com mais cinco vítimas relatadas em outros lugares, disse ele.