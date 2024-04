EUA e Irã tiveram contato por intermediários suíços antes do ataque, disse autoridade dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos mantiveram contato com o Irã por meio de intermediários suíços antes e depois do ataque em massa de drones e mísseis de Teerã em território israelense durante a noite, disse uma autoridade de alto escalão do governo Biden neste domingo.

O responsável evitou fornecer detalhes sobre o contato, dizendo apenas que os EUA e o Irã tinham "uma série de comunicações diretas através do canal suíço".

Questionado sobre os comentários do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã de que Teerão tinha avisado os países da região com 72 horas de antecedência sobre os ataques, o responsável disse que isso não era verdade.