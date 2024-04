Governo brasileiro pede "máxima contenção" para evitar escalada no Oriente Médio

(Reuters) - O governo brasileiro afirmou em comunicado na noite da véspera que apela que partes envolvidas em embate entre Israel e Irã "exerçam máxima contenção" e "conclama" a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada.

A nota foi publicada após os relatos do envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel no sábado.

"Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã", afirmou o governo no comunicado.