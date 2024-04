Petróleo deve subir após ataque do Irã a Israel, mas ganhos adicionais podem depender de resposta

Por Alex Lawler e Robert Harvey e Ahmad Ghaddar

LONDRES (Reuters) - Os preços do barril de petróleo deverão subir na segunda-feira, após o ataque do Irã a Israel no fim de semana, disseram analistas neste domingo, mas ganhos adicionais devem depender de como Israel e o Ocidente decidirem retaliar a ação.

O Irã lançou drones e mísseis explosivos contra Israel na noite de sábado, em retaliação a um suposto ataque israelense ao seu consulado na Síria, em 1º de abril, no que foi o primeiro ataque direto ao território israelense que alimentou temores de um conflito regional mais amplo.