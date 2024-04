Primeiro-ministro da Jordânia diz que escalada na região levaria a "caminhos perigosos"

"É necessário que todas as partes atuem com responsabilidade e exerçam o máximo grau de autocontenção... e não sejam arrastadas para qualquer escalada que sem dúvida terá consequências perigosas", disse Khasawneh.

Duas fontes de inteligência regional disseram que as defesas aéreas dos EUA, juntamente com o apoio do Reino Unido e da França, juntaram-se à Jordânia no sábado para derrubar dezenas de drones e mísseis iranianos que sobrevoavam o país em direção a Jerusalém e contra uma ampla gama de alvos em Israel.

Drones iranianos que vieram da direção do Iraque e sobrevoaram o sul da Jordânia e a cidade de Aqaba que se dirigiam ao porto de Eilat, em Israel, também foram interceptados, acrescentaram.

“O exército responderá a qualquer coisa que possa pôr em risco a segurança do reino e a santidade do seu espaço aéreo e território face a qualquer perigo de qualquer parte com todos os meios disponíveis”, disse Khasawneh.

O rei Abdullah da Jordânia também disse ao presidente dos EUA, Joe Biden, num telefonema neste domingo, que a Jordânia “não será uma arena para uma guerra regional”, acrescentando que qualquer “escalada por parte de Israel apenas alargaria o círculo de conflito”, disse a emissora estatal Al Mamlaka.

A Jordânia é vizinha da Síria e do Iraque e também é vizinha de Israel e da Cisjordânia ocupada por Israel.