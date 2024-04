Zelenskiy condena ataque iraniano a Israel

QUIIV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, condenou neste domingo o ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel, pedindo esforços para que se evite uma nova escalada no conflito no Oriente Médio.

“As ações do Irã ameaçam toda a região e o mundo, tal como as ações da Rússia ameaçam um conflito maior, e a colaboração óbvia entre os dois regimes na propagação do terror deve enfrentar uma resposta resoluta e unida de todo o mundo”, escreveu ele na plataforma de redes sociais X.

O Irã forneceu milhares de drones kamikaze Shahed à Rússia durante a sua invasão de grande escala à Ucrânia. Eles têm sido usados para esgotar as defesas aéreas ucranianas e atingir infraestruturas distantes das linhas da frente.