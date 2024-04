Abortos nas primeiras 12 semanas deveriam ser totalmente legalizados na Alemanha, diz comissão

"A ilegalidade fundamental do aborto na fase inicial da gravidez é insustentável", disse Liane Woerner, professora de direito da Universidade de Konstanz e membro do painel de 18 especialistas em medicina, psicologia, ética e direito.

"Os parlamentares deveriam tomar medidas e tornar esses abortos legais e impunes."

Caberá à coalizão de centro-esquerda do chanceler Olaf Scholz decidir se aceita o parecer da comissão.

A comissão disse que deveria caber aos parlamentares decidir sobre as regras entre os estágios iniciais e finais da gravidez.

O ministro da Saúde, Karl Lauterbach, afirmou que há uma "necessidade imediata de ação" com relação ao acesso das mulheres ao aborto e ao atendimento adequado às mulheres com gravidez indesejada, especialmente no sul do país, que é religiosamente conservador.

Entretanto, nem Lauterbach nem os ministros da Justiça e da Família que receberam as recomendações junto com ele deram um cronograma para um projeto de lei.