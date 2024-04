Banco Mundial soa alarme sobre "reversão histórica" do desenvolvimento de países mais pobres

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Metade dos 75 países mais pobres do mundo está enfrentando um aumento da diferença de renda com as economias mais ricas pela primeira vez neste século, em uma reversão histórica do desenvolvimento, disse o Banco Mundial em um relatório nesta segunda-feira.

A diferença entre o crescimento da renda per capita nos países mais pobres e nos mais ricos aumentou nos últimos cinco anos, de acordo com o relatório.