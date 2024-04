Brasil condena qualquer ato de violência, diz Mauro Vieira ao ser cobrado por postura em relação ao Irã

O teor foi criticado por não condenar diretamente os ataques por drones e mísseis do Irã à Israel, uma retaliação depois de Israel ter bombardeado o complexo da embaixada iraniana na Síria em que morreram sete membros da Guarda Revolucionária do Irã.

De acordo com o ministro, a nota foi feita no momento dos ataques, quando ainda não se tinha clara a extensão ou alcance dos ataques do Irã.

"Isso foi feito à noite, em um momento em que não tínhamos a extensão ou alcance das medidas que estavam sendo tomadas, e fizemos um apelo, como sempre fizemos, pela contenção das partes", disse Mauro Vieira.

Questionado se agora, com todas as informações, o Brasil condena o ataque do Irã, respondeu:

"O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes."

No início do mês, quando Israel bombardeou a embaixada da Síria no Irã, os termos da nota do Itamaraty foram mais duros. "O governo brasileiro condena o ataque aéreo, em primeiro de abril, contra o consulado da República Islâmica do Irã, em Damasco", dizia o texto.