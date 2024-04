Chanceler alemão diz em visita à China que deseja mercado automotivo justo e sem dumping

No entanto, quando perguntado mais tarde sobre os apelos da presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, para que o bloco se proteja do excesso de capacidade chinesa, Scholz expressou reservas.

Ele levantará a questão da concorrência justa em uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na terça-feira.

"Mas isso deve ser feito a partir de uma posição de competitividade autoconfiante e não por motivos protecionistas", disse Scholz, comparando as preocupações com os carros chineses a ansiedades anteriores, em sua opinião infundadas, com os carros japoneses e sul-coreanos.