Detentos libertados em Gaza alegam abuso e maus-tratos por parte de Israel, dizem autoridades palestinas

Muitos foram internados em hospitais, reclamando de abusos e maus tratos dentro das prisões israelenses, disseram. O Exército israelense nega as acusações.

Muitos dos prisioneiros libertados disseram que foram questionados se tinham conexões com o grupo militante Hamas, que controla Gaza.

"Eu entrei na prisão com duas pernas e voltei com uma perna", afirmou Sufian Abu Salah, por telefone do hospital, acrescentando que não tinha um histórico médico de doenças crônicas.

"Eu tinha inflamações na minha perna e eles (os israelenses) se recusaram a me levar ao hospital, uma semana depois as inflamações se espalharam e se tornaram gangrena. Eles me levaram ao hospital, onde passei por uma cirurgia", disse Abu Salah, acrescentando que foi agredido por seus captores israelenses.

Morador de Abassan, cidade ao leste de Khan Younis, Abu Salah, 42 anos, disse à Reuters que foi preso pelas forças de Israel no fim de fevereiro em uma escola onde ele e sua família haviam se abrigado.

Segundo a Associação de Prisioneiros Palestinos, há pelo menos 9.100 palestinos de Gaza e Cisjordânia detidos em Israel. Esse número não inclui pessoas presas em Gaza desde o começo da guerra de 7 de outubro porque Israel não divulgou números relacionados à ofensiva.