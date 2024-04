Doadores esperam arrecadar mais de U$1 bi para Sudão em 1º aniversário da guerra

A guerra no Sudão, que eclodiu em 15 de abril de 2023, entre o Exército sudanês e as RSF, tem devastado a infraestrutura, provocado alertas de fome e deslocado milhões de pessoas dentro e fora do Sudão.

Milhares de civis foram mortos, embora as estimativas do número de mortes sejam altamente incertas. Cada lado tem sido acusado de crimes de guerra, e as RSF e seus aliados foram responsabilizados pela limpeza étnica em Darfur Ocidental. Ambas as facções negam amplamente as acusações contra elas.