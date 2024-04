Em um caso raro, Rússia indeniza família de homem que foi torturado pela polícia

Por Lucy Papachristou

LONDRES (Reuters) - Um tribunal da Rússia ordenou que o Ministério do Interior pague 3,8 milhões de rublos (equivalente a 40.600 dólares) em indenização para a família de um homem que cometeu suicídio após ser torturado sob custódia da polícia quase sete anos atrás, disse o grupo ativista de direitos humanos russo Travmpunkt, nesta segunda-feira.

Em um caso que chegou às manchetes da imprensa russa, um tribunal da região do Tartaristão considerou cinco ex-funcionários do Ministério do Interior local culpados de terem torturado o homem, Ilnaz Pirkin, em uma tentativa de extrair uma confissão falsa sobre uma série de roubos.