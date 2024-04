EUA e aliados buscam novas formas de monitorar sanções à Coreia do Norte

A enviada Linda Thomas-Greenfield está em Seul e também visitará o Japão para promover a cooperação em relação às sanções e outras questões, disse Nate Evans, porta-voz da missão dos EUA na ONU.

Washington, Seul e Tóquio criticaram o veto da Rússia e a abstenção da China, com um enviado sul-coreano comparando-o a "destruir um circuito interno para evitar ser pego em flagrante".

Ao se reunir com o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Thomas-Greenfield disse que o fim do trabalho do painel cria um vácuo na aplicação da lei e pode oferecer uma oportunidade para que a Coreia do Norte avance em seus programas, informou o ministério em um comunicado.

Ela afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando em alternativas para elaborar relatórios sobre sanções em cooperação com aliados, informou o ministério.

A Coreia do Norte afirma que seus programas de mísseis e nucleares são para proteção contra ameaças externas, como as dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Ela denuncia as sanções como uma violação de sua soberania.