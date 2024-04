Irã não forneceu aos EUA aviso de ataque ou alvos, diz Casa Branca

Por Trevor Hunnicutt e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O Irã não avisou os Estados Unidos na semana passada sobre a programação para lançar um ataque contra Israel ou sobre seus possíveis alvos, disse a Casa Branca nesta segunda-feira.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou aos repórteres que os Estados Unidos trocaram mensagens com o Irã, mas que nunca houve nenhuma mensagem sobre prazo ou alvos do ataque do Irã no fim de semana.