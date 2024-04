Militares israelenses prometem responder ao ataque do Irã, em meio a pedidos de contenção

Por James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - O chefe militar de Israel disse nesta segunda-feira que seu país responderá ao ataque com mísseis e drones do Irã no fim de semana, em meio a pedidos por contenção de aliados ansiosos para evitar uma escalada do conflito no Oriente Médio.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou seu gabinete de guerra pela segunda vez em menos de 24 horas para ponderar sobre como reagir ao primeiro ataque direto do Irã contra Israel em todos os tempos, disse uma fonte do governo.