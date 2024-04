Polícia australiana prende jovem de 15 anos após bispo ser ferido com faca em igreja

O bispo Mar Mari Emmanuel, da Igreja Assíria Cristo Bom Pastor, estava discursando durante uma missa noturna na segunda-feira, quando um homem caminhou em sua direção e atacou com uma faca, de acordo com vídeo do evento capturado de uma transmissão ao vivo na página de mídia social da igreja.

Membros horrorizados da congregação gritam enquanto o homem não identificado esfaqueia o padre várias vezes na cabeça e no peito, mostram os vídeos. As autoridades não revelaram o motivo do ataque.

A polícia disse que prendeu um jovem de 15 anos no local e foi forçada a mantê-lo na igreja em Wakeley, um subúrbio a cerca de 30 km a oeste do centro de Sydney, para sua própria segurança, depois que uma multidão enfurecida se reuniu do lado de fora e exigiu que o agressor fosse levado para fora.

Duas testemunhas disseram à Reuters que a multidão jogou pedras na polícia. Mais de 100 policiais foram chamados para lidar com os distúrbios e dois foram levados ao hospital com ferimentos, segundo a polícia. A Reuters viu dois homens sendo atingidos por spray de pimenta.

"Havia muita raiva porque o bispo é amado por eles, é amado por mim também, ele prega sobre o Senhor e nós amamos o Senhor", disse uma moradora local que deu seu nome como Canny.

O agressor foi levado para um local não revelado.