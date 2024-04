Premiê da Índia adverte sobre "dinheiro sujo" em novo sistema de financiamento político

NOVA DÉLHI (Reuters) - A decisão da Suprema Corte da Índia de acabar com um sistema polêmico de financiamento político tem levado as contribuições aos partidos a passarem a ser feitas com "dinheiro sujo", ou fundos ilegais, disse o primeiro-ministro indiano Narendra Modi em comentários transmitidos nesta segunda-feira.

Em fevereiro, a Suprema Corte da Índia descartou como inconstitucional um sistema de financiamento eleitoral em vigor há sete anos que permitia que pessoas físicas e jurídicas fizessem doações ilimitadas e anônimas a partidos políticos por meio de instrumentos chamados "títulos eleitorais".

O financiamento corporativo de partidos políticos é um assunto delicado na Índia e, embora não haja nenhuma sugestão de que os fundos do esquema de títulos tenham sido impróprios, os partidos de oposição alegam que o governista Partido Bharatiya Janata (PBJ) usou seus poderes para coagir o financiamento.