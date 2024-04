Presidente das Filipinas não tem planos de conceder aos EUA acesso a mais bases militares

A cooperação dos três países não foi "dirigida a ninguém ou contra ninguém", disse Marcos ao fórum, mas apenas um fortalecimento dos laços entre eles.

Uma disputa cada vez mais profunda entre a China e as Filipinas também tornou difícil para a última explorar petróleo e gás no Mar do Sul da China, apesar de um acordo entre eles para retomar as conversas sobre exploração conjunta.

"Quando dizemos que gostaríamos de explorar, eles insistem que essas áreas estão em território chinês e, portanto, a lei chinesa deve prevalecer", disse Marcos.

"Nós, é claro, não aceitamos isso. Dizemos que esse é um território filipino e, portanto, a lei filipina deve prevalecer."

No ano passado, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que Pequim estava disposta a retomar as negociações com as Filipinas para uma possível exploração conjunta de petróleo e gás no Mar do Sul da China.