Trump entra para história com julgamento criminal em Nova York por acusação de suborno

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - Donald Trump se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento criminal nesta segunda-feira, com o início da seleção do júri em Manhattan em um caso envolvendo suposto suborno à estrela pornô Stormy Daniels, à medida que a eleição presidencial do país se aproxima.

Trump, de 77 anos, possui outros três processos criminais atolados em disputas legais e que podem não ser julgados antes da eleição em que ele é o candidato republicano contra o presidente Joe Biden. Dois dos outros casos dizem respeito às suas tentativas de reverter a derrota na eleição de 2020 e um envolve a retenção de documentos confidenciais após deixar o cargo em 2021.