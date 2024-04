ONU pede que Israel encerre apoio a ataques de colonos na Cisjordânia

GENEBRA (Reuters) - O escritório de direitos humanos da Organização das Nações Unidas pediu a Israel nesta terça-feira que interrompa seu apoio aos ataques de colonos na Cisjordânia ocupada, que tem visto um aumento de ações de Israel desde o ataque de 7 de outubro liderado pelo Hamas.

O pedido foi feito um dia depois que colonos israelenses mataram a tiros dois palestinos na Cisjordânia, depois que as forças israelenses mataram um adolescente palestino durante um ataque militar.

"Israel, como potência ocupante, deve tomar todas as medidas ao seu alcance para restaurar e garantir, na medida do possível, a ordem pública e a segurança na Cisjordânia ocupada", disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.