Presidente equatoriano busca aprovação para medidas de segurança em votação deste domingo

As pesquisas sugerem que é mais provável que os eleitores apoiem Noboa, 36, no referendo de 11 questões, embora recentes cortes de energia no país possam diminuir o apoio. Cinco das medidas modificariam a constituição se aprovadas.

“O resultado deste referendo definirá o rumo da política que tomaremos”, disse Noboa num evento de inauguração que lançou a votação. "Como autoridades, seremos obrigados a respeitar isso."

Às 10h (hora local), cerca de 8% dos eleitores haviam comparecido às urnas, de acordo com o conselho eleitoral do Equador. Houve dificuldades na instalação de algumas assembleias de voto devido às fortes chuvas em algumas partes do país.