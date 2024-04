Ataques com drones e foguetes atingem forças norte-americanas no Iraque, dizem autoridades dos EUA

BAGDÁ (Reuters) - Forças norte-americanas no Iraque e na Síria enfrentaram dois ataques separados de foguetes e drones explosivos em menos de 24 horas, informaram fontes de segurança iraquianas e autoridades norte-americanas à Reuters na segunda-feira, o primeiro relatado após uma pausa de quase três meses.

Pelo menos um drone armado foi lançado na base aérea de Ain al-Asad, que hospeda tropas dos EUA na província de Anbar, no oeste do Iraque, disse uma autoridade dos EUA.

Isso ocorreu depois que cinco foguetes foram disparados do norte do Iraque contra forças norte-americanas em uma base em Rumalyn, no remoto nordeste da Síria, no domingo, de acordo com autoridades norte-americanas e iraquianas.