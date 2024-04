Chefe da inteligência militar israelense renuncia por falhas no ataque de 7 de outubro

Durante o ataque de 7 de outubro, milhares de combatentes do Hamas e de outros grupos romperam as barreiras de segurança de alta tecnologia ao redor de Gaza, surpreendendo as forças israelenses e invadindo as comunidades ao redor do enclave.

Cerca de 1.200 israelenses e estrangeiros foram mortos no ataque, a maioria deles civis, e cerca de 250 foram levados para o cativeiro em Gaza, onde 133 permanecem como reféns.

O ataque manchou gravemente a reputação dos serviços militares e de inteligência israelenses, antes vistos como praticamente imbatíveis.

O chefe das Forças Armadas, tenente-general Herzi Halevi, e o chefe da agência de inteligência doméstica Shin Bet, Ronen Bar, admitiram responsabilidade após o ataque, mas permaneceram no cargo enquanto a guerra em Gaza continua.

Por outro lado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu até agora não admitiu responsabilidade, embora as pesquisas indiquem que a maioria dos israelenses o culpa por não ter feito o suficiente para evitar ou se defender do ataque.

(Reportagem de James Mackenzie)