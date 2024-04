Ex-publisher de tabloide depõe no julgamento de Trump sobre suborno

Por Jack Queen e Luc Cohen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - O ex-publisher do National Enquirer David Pecker depôs no julgamento criminal de Donald Trump nesta segunda-feira para testemunhar sobre seu papel no que os promotores dizem ter sido um esquema para suprimir informações negativas sobre Trump antes da eleição de 2016.

No primeiro dia do julgamento, Pecker, de 72 anos, explicou os fundamentos do jornalismo de tabloide e disse que sua empresa frequentemente pagava por matérias. Ele não discutiu suas interações com Trump, mas deve retornar na terça-feira para mais questionamentos.