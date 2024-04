Gastos militares globais subiram 7% em 2023 em meio a conflitos, diz instituto Sipri

ESTOCOLMO (Reuters) - Os gastos militares globais cresceram 7%, chegando a 2,43 trilhões de dólares em 2023, o maior aumento anual desde 2009, à medida que a paz e a segurança internacionais se deterioraram, disse um importante instituto nesta segunda-feira.

O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri) afirmou em um comunicado que Estados Unidos, China e Rússia foram os que mais gastaram em 2023.

Nan Tian, pesquisador sênior do Programa de Gastos Militares e Produção de Armas do Sipri, declarou: "Os Estados estão priorizando a força militar, mas correm o risco de uma espiral de ação-reação no cenário geopolítico e de segurança cada vez mais volátil".