Irã diz que armas nucleares não têm lugar em sua doutrina nuclear

DUBAI (Reuters) - As armas nucleares não têm lugar na doutrina nuclear do Irã, disse o Ministério das Relações Exteriores do país nesta segunda-feira, dias depois que um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana advertiu que Teerã poderia mudar sua política nuclear se pressionado por ameaças israelenses.

"O Irã tem dito repetidamente que seu programa nuclear serve apenas para fins pacíficos. As armas nucleares não têm lugar em nossa doutrina nuclear", disse o porta-voz do ministério, Nasser Kanaani, durante uma coletiva de imprensa em Teerã.

Após um aumento nas tensões com Israel, o comandante da Guarda encarregado da segurança nuclear, Ahmad Haghtalab, disse na semana passada que as ameaças israelenses poderiam levar Teerã a "rever sua doutrina nuclear e se desviar de suas considerações anteriores".