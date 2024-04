Programa Acredita terá aporte inicial de R$1 bi em crédito para inscritos no Cadastro Único

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o programa Acredita, lançado pelo governo nesta segunda-feira, terá um aporte inicial de 1 bilhão de reais em microcrédito para pessoas inscritas no Cadastro Único.

Em discurso durante cerimônia de lançamento do programa, no Palácio do Planalto, Dias afirmou que os inscritos no Cadastro Único terão acesso ao microcrédito com juros mais baixos para que possam empreender.

(Por Lisandra Paraguassu)