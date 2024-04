Russos em regiões inundadas reclamam de lentidão em compensação do governo

Por Lucy Papachristou

LONDRES (Reuters) - Os russos que vivem em áreas atingidas por enchentes têm recorrido às redes sociais para reclamar que as autoridades locais estão fazendo muito pouco para compensá-los pela perda de suas propriedades, quase três semanas depois que muitos fugiram de suas casas.

A região dos Urais, na Rússia, e o norte do Cazaquistão estão sofrendo as piores enchentes de sua história recente, à medida que o derretimento rápido da neve e as chuvas fortes têm inchado vários grandes rios na Europa e na Ásia.