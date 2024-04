Tropas israelenses voltam a Khan Younis; corpos são encontrados nas ruínas de hospital

Nas ruínas do que havia sido o hospital Nasser, o maior do sul de Gaza, a Reuters viu trabalhadores de emergência em trajes brancos de materiais perigosos retirando cadáveres do solo com ferramentas manuais e um caminhão escavadeira. Os serviços de emergência disseram que mais 73 corpos foram encontrados no local no último dia, elevando o número de corpos encontrados durante a semana para 283.

Israel diz que foi forçado a lutar dentro dos hospitais porque os combatentes do Hamas operavam lá, o que a equipe médica e o Hamas negam.

Autoridades de Gaza dizem que os corpos recuperados até agora são de apenas uma das três valas comuns encontradas no local.

"Esperamos encontrar mais 200 corpos na mesma vala comum nos próximos dois dias, antes de começarmos a trabalhar nos outros dois cemitérios", disse à Reuters Ismail Al-Thawabta, diretor do escritório de mídia do governo do Hamas.

Ele acusou Israel de realizar "execuções" no hospital e encobrir os crimes enterrando os corpos com uma escavadeira. Israel nega veementemente ter realizado execuções.