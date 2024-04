América do Sul dividida frustra planos de Lula para nova integração regional

Fontes do lado brasileiro admitiram à Reuters que há pouca boa vontade por parte da maioria dos países da região, e o mais provável é que a reunião que deveria ter lugar no Chile, na última quinzena de maio, não se realize.

“Vou ao Chile em maio e espero que o presidente (Gabriel) Boric convide as pessoas que estiveram no Consenso de Brasília para discutir a integração da América do Sul. Precisamos discutir como agir como um bloco", disse Lula a jornalistas em Brasília, nesta semana. “Vamos respeitar as diferenças, mas trabalhar juntos para fazer a economia crescer. Está difícil, mas temos que tentar”.

Por outro lado, Boric, no mesmo dia, disse que, apesar de estar sempre aberto ao diálogo com todos os chefes de Estado da região, o encontro não estava nos planos da visita de Lula desta vez.

Fontes de diferentes países sul-americanos admitiram que as tensões regionais estão elevadas neste momento e que o momento não é exatamente propício para reunir na mesma mesa os 12 presidentes.

“Tivemos a situação no Equador, temos os problemas com a Venezuela... a região não é a mesma de quando o presidente Lula e os outros criaram a Unasul”, disse uma fonte brasileira. Uma alternativa, segundo essa fonte, seria deixar um segundo encontro do grupo para ano que vem, quando a Colômbia estará à frente do diálogo.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, que recebeu Lula na semana passada em Bogotá, confirmou que o país tem interesse em manter o diálogo.