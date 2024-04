Ex-editor de tabloide enfrentará mais perguntas em julgamento de Trump sobre suborno

Por Jack Queen e Jody Godoy e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - David Pecker, ex-editor do National Enquirer, responderá a mais perguntas sobre seus esforços para suprimir informações prejudiciais sobre Donald Trump durante a eleição de 2016, nesta sexta-feira, na continuação do julgamento criminal do ex-presidente dos Estados Unidos sobre suborno.

Pecker, de 72 anos, será interrogado pelos advogados de Trump, que têm tentado demonstrar que a prática do tabloide de enterrar histórias pouco lisonjeiras sobre pessoas famosas já estava bem estabelecida antes de Trump concorrer à Presidência.