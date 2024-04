Jornalista da Forbes Rússia é detido sob suspeita de divulgar "notícias falsas" sobre Exército

LONDRES (Reuters) - Sergei Mingazov, jornalista da edição russa da Forbes, foi detido sob suspeita de divulgar informações falsas sobre o Exército russo, informou a revista nesta sexta-feira.

Konstantin Bubon, advogado de Mingazov, disse no Facebook que seu cliente estava em um centro de detenção na cidade de Khabarovsk, no extremo leste do país, onde mora. A Forbes Rússia afirmou que não conseguiu entrar em contato com o repórter.

As leis aprovadas logo após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022, determinam longas penas de prisão para pessoas condenadas por divulgar deliberadamente notícias falsas sobre as Forças Armadas.