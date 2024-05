Conselho repreende juiz federal dos EUA por algemar garota de 13 anos

Benitez argumentou que suas ações não violaram a Lei de Conduta e Incapacidade Judicial ou o Código de Conduta de juízes federais. Ele afirmou que apenas agiu com o objetivo de garantir que a filha do réu fizesse melhores escolhas no futuro.

Mas o conselho com nove membros disse que “boas intenções não desculpam sua conduta” e que uma investigação confirmou que Benitez adotou “métodos errados e inadequados que excederam a autoridade que lhe foi conferida”.

Benitez não respondeu ao pedido por comentário.

O incidente aconteceu durante uma audiência em 13 de fevereiro diante de Benitez, para revogar a liberdade condicional do pai da garota, que havia completado uma sentença de prisão de cinco anos em um caso de distribuição de drogas.

Benitez condenou o homem a mais 10 meses sob custódia por violar os termos de sua liberdade supervisionada. O réu expressou preocupação por sua filha, presente na audiência, estar andando com pessoas que poderiam “levá-la ao mesmo caminho que eu segui”.

“Você tem algemas?”, perguntou Benitez ao oficial de justiça minutos depois.