Controlador do Estado de Israel cobra que Netanyahu e chefe militar cooperem com inquérito sobre 7 de outubro

“Após mais de seis meses de guerra, os cidadãos de Israel têm o direito a respostas sobre todos os responsáveis pelo fracasso - e o controlador do Estado está determinado a fornecê-las”, escreveu Englman, em cartas a Netanyahu e ao chefe de gabinete Herzi Halevi, segundo uma publicação no Facebook de seu gabinete.

O Gabinete do Primeiro-Ministro rejeitou as acusações de Englman e disse que está cooperando totalmente com o gabinete da Controladoria, acrescentando que ficou sabendo da carta do controlador pela imprensa.

“Todos os pedidos foram respondidos totalmente, incluindo várias questões sobre o primeiro-ministro, apesar de as equipes do Gabinete do Primeiro-Ministro estarem trabalhando 24 horas por dia em questões da guerra”, disse um comunicado de seu gabinete.

A emissora pública israelense Kan informou que, em suas cartas, o controlador do Estado disse que o Gabinete do Primeiro-Ministro e o gabinete de segurança não estavam cooperando completamente com seu gabinete, causando atrasos na auditoria.

(Reportagem de redação de Jerusalém)