Fortes chuvas matam 10 pessoas no Rio Grande do Sul em destruição histórica

(Reuters) - Dez pessoas morreram e 21 estão desaparecidas devido às fortes chuvas desta semana no estado do Rio Grande do Sul, com o governador alertando nesta quarta-feira que a situação é crítica e pode piorar.

Durante coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite disse ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em busca de toda assistência federal possível.

“Está acontecendo uma situação catastrófica no Rio Grande do Sul que deverá nos próximos dias se agravar por conta dos prognósticos de chuvas", disse.