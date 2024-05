Juíza federal bloqueia algumas restrições da Carolina do Norte à pílula do aborto

Uma juíza federal derrubou partes de uma lei da Carolina do Norte restringindo o acesso de pacientes à pílula do aborto mifepristone, que se tornou alvo de disputas legais nacionalmente.

A juíza distrital chefe Catherine Eagles derrubou nesta terça-feira as exigências estaduais de que a mifepristone seja prescrita apenas por médicos e apenas em pessoa, além de outra para que pacientes tenham uma consulta de acompanhamento em pessoa. Ela disse que as exigências entram em conflito com leis federais porque a Administração de Remédios e Alimentos (FDA) já as havia considerado e rejeitado.

A decisão foi tomada no momento em que a Suprema Corte dos EUA está considerando um caso apresentado por grupos anti-aborto que, se for bem sucedido, voltará a impor essas mesmas restrições nacionalmente.