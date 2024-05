Powell diz ser improvável que próximo movimento do Fed seja de alta de juros

Na coletiva realizada após o anúncio do Fed, Powell também afirmou que, depois de alguma turbulência no início do ano, o Fed está agora em busca de evidências mais claras do que está acontecendo com as pressões sobre os preços.

“É apropriado receber um sinal agora e estamos recebendo um sinal” dos dados de inflação, disse Powell.

O chair do Fed reiterou ainda que a iminente eleição presidencial nos EUA, marcada para novembro, não afetará as decisões sobre taxas de juros.

“Estamos em paz com isso, sabemos que faremos o que consideramos ser a coisa certa”, disse Powell sobre a eleição. Ele acrescentou que não há provas, nas transcrições das reuniões do Fed, de que as autoridades tenham permitido que a política afetasse suas escolhas sobre juros.

MERCADOS EMERGENTES

Na coletiva, Powell avaliou que outros países e mercados financeiros estão se adaptando bem ao crescimento econômico e à divergência de política monetária entre os EUA e o resto do mundo, sem a turbulência vista no passado.