Reino Unido começa a deter migrantes que serão deportados para Ruanda

LONDRES (Reuters) - As autoridades britânicas começaram a deter migrantes em preparação para que sejam enviados a Ruanda nas próximas nove a 11 semanas, disse o governo nesta quarta-feira, estabelecendo as bases para a principal política de imigração do primeiro-ministro Rishi Sunak.

Uma lei que prepara o caminho para o envio de requerentes de asilo para Ruanda, caso cheguem ao Reino Unido sem autorização, foi aprovada pelo Parlamento em abril, e Sunak pretende que os primeiros voos descolem em julho.

Mais de 7.500 migrantes chegaram a Inglaterra em pequenos barcos vindos de França este ano, e o governo afirma que a política irá dissuadir as pessoas de fazerem viagens perigosas através do Canal da Mancha. Cinco pessoas morreram tentando fazer a travessia na semana passada.